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Экономика

14:45

Эксперты оценили вероятность снижения цен на бензин в России

экономика

Фото: depositphotos/minervastock

Вице-президент по стратегическому развитию компании "Лукойл" Леонид Федун оценил возможность значительного падения цен на бензин в России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам специалиста, стоимость топлива завязана на курсе национальной валюты. Ее укрепление поспособствует удешевлению бензина.

"Если, условно говоря, евро будет стоить тоже 20 или 30 рублей. Даже если будет стоить 50, тогда бензин будет по 20 рублей", – объяснил Федун.

Вице-президент "Лукойла" выразил мнение, что повышение ставок и валютного курса отражают стремление Банка России заботиться о ликвидности кредитных организаций, в первую очередь государственных.

Согласно данным Росстата, бензин в России с начала 2021 года подорожал на 4,7%.

Ранее в июле биржевая стоимость бензина Аи-92 побила российский рекорд. В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоимость топлива достигла отметки 56 179 рублей за тонну.

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