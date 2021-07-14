Биржевая цена бензина Аи-92 вновь побила рекорд в России

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Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) побила исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По итогам торгов 14 июля биржевая цена Аи-92 по национальному индексу достигла 56 179 рублей за тонну.

Также новый рекорд установила цена сжиженных углеводородных газов (СУГ), достигнув 37 266 рублей за тонну.

В конце апреля Минэнерго опубликовало проект постановления правительства о возможном ограничении экспорта нефтепродуктов. Предлагалось внести 13 наименований нефтепродуктов в список товаров, которые являются существенно важными для внутреннего рынка РФ и в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта.