Цена дизельного топлива обновила исторический максимум

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Стоимость дизельного топлива выросла до 52,01 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум, достигнутый 15 июня. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

В ходе торгов его стоимость выросла на 0,1% и впервые превысила отметку 52 тысячи рублей за тонну. А с начала июня биржевой индекс дизельного топлива вырос на 2,8%.

Ранее в Минэнерго прокомментировали рост цен на дизель. Там отметили, что данное топливо в России обеспечивается текущим производством, которое находится на уровне в два раза выше потребления.

В ведомстве также подчеркнули, что динамика розничных цен на дизель сохранится в пределах инфляции.

