В Минэнерго прокомментировали ситуацию с ценами на дизельное топливо

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В министерстве энергетики России прокомментировали новый исторический максимум на биржевых торгах на рынке дизельного топлива. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что динамика розничных цен на дизель сохранится в пределах инфляции.
"Растущий спрос на дизельное топливо в России стабильно обеспечивается текущим производством, которое находится на уровне в два раза выше потребления", – говорится в сообщении министерства.
В Минэнерго добавили, что нехватка топлива на автозаправочных станциях исключена.
Ранее стало известно, что стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла максимального значения за всю историю наблюдений с 2018 года. Биржевая цена летнего дизельного топлива по национальному индексу составила 52 615 рублей за тонну. Она выросла на 0,28%. С начала месяца индекс увеличился на 2,21%.
Кабмин ранее принял дополнительные меры по стабилизации цен на топливо. С 1 мая в России начала действовать новая формула формирования цен.
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