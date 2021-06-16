Цена дизельного топлива побила исторический рекорд

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Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла своего максимального значения за всю историю наблюдений с 2018 года, следует из данных торгов.
Биржевая цена летнего дизельного топлива по национальному индексу достигла 52 615 рублей за тонну. Она выросла на 0,28%. С начала месяца индекс увеличился на 2,21%.
Чтобы сдержать цены на топливо на внутреннем рынке в России, создали так называемый демпфирующий механизм.
В случае если экспортная цена бензина и дизельного топлива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в стране.
Если же российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива.
Средняя цена бензина в России в апреле выросла на 0,49% по сравнению с мартом. Общее подорожание с начала года составило 3,53%. Если сравнивать с апрелем 2020 года, то стоимость бензина поднялась на 5,92%.
Ранее сообщалось, что кабмин принял дополнительные меры по стабилизации цен на топливо. С 1 мая в России начала действовать новая формула формирования цен.
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