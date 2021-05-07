Кабмин принял дополнительные меры по стабилизации цен на топливо

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Правительство РФ приняло дополнительные меры по стабилизации цен на топливо, сообщает пресс-служба кабмина.
"Механизмы биржевых торгов бензином и дизелем будут усовершенствованы, что позволит избежать резких скачков цен на моторное топливо", – говорится в сообщении.
В России с 1 мая начинает действовать новая формула формирования цен на топливо. Заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил, что это благотворно скажется на экономике нефтепереработки и сохранит стоимость бензина в рамках инфляции.
Сазанов уточнил, что несмотря на то, что официально законопроект будет утвержден позднее этой даты, механизм станет распространяться на правоотношения именно с 1 мая.
Индикативная цена в новых условиях должна снизиться на четыре тысячи рублей по отношению к нынешней ставке. Это произойдет до конца 2021 года. А в будущем году снижение должно быть зафиксировано на уровне 2,7 тысячи рублей по сравнению с установленной в Налоговом кодексе ставкой.
К 2023 году правительство намерено проиндексировать индикативную цену бензина на 3 процента.
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