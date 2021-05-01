В РФ начинает действовать новая формула расчета цены на бензин

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В России с 1 мая начинает действовать новая формула формирования цен на топливо, заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов, передает ТАСС.

Он отметил, что это благотворно скажется на экономике нефтепереработки и сохранит стоимость бензина в рамках инфляции. Сазанов уточнил, что несмотря на то, что официально законопроект будет утвержден позднее этой даты, механизм станет распространяться на правоотношения именно с 1 мая.

Индикативная цена в новых условиях должна снизиться на четыре тысячи рублей по отношению к нынешней ставке. Это произойдет до конца 2021 года. А в будущем году снижение должно быть зафиксировано на уровне 2,7 тысячи рублей по сравнению с установленной в Налоговом кодексе ставкой. К 2023 году правительство намерено проиндексировать индикативную цену бензина на 3 процента.

Ранее сообщалось, что правительство РФ намерено внести бензин в перечень товаров, экспорт которых может быть временно ограничен. На данный момент ведется подготовка соответствующих актов. Предполагается, что таким образом в периоды пикового спроса ситуацию на внутреннем рынке удастся держать под контролем.

