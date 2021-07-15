Эксперт назвал доллар лучшей валютой для сбережений

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Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин назвал доллар лучшей валютой для сбережений на ближайшие 6–12 месяцев. Об этом он рассказал РИА Новости.

Он отметил, что пока рубль относительно силен по отношению к доллару из-за высоких цен на нефть и другое сырье.

"В то же время остальные валюты на данных по инфляции в США снизились к доллару, так как инфляционное ускорение увеличивает вероятность более раннего старта ужесточения монетарной политики ФРС", – объяснил Бабин.

По его словам, если в США сохранится инфляция, ускорившаяся в июне до 5,4%, то может произойти "глубокое разочарование участников рынка", и, как следствие, снижение курсов не только российской, но и других валют.

При этом он отметил, что в таком случае рубль покажет опережающие темпы ослабления, в связи с чем в среднесрочной перспективе доллар останется наиболее предпочтительной валютой для сбережений.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ завершил все операции по приведению структуры Фонда национального благосостояния к новым нормам. Так, доллар был полностью выведен из ФНБ, а доля фунта сократилась до 5%ю

Между тем, доля евро была увеличена до 39,7%, а юаня – до 30,4%. Японская иена теперь составляет 4,7%, а безналичное золото – 20,2%.

