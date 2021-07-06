Минфин РФ завершил вывод доллара из ФНБ

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Минфин РФ завершил все операции по приведению структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ) к новым нормам.

Доля фунта сократилась до 5%, доля евро оказалась увеличена до 39,7%, доля юаня – до 30,4%. Японская иена теперь составляет 4,7%, а безналичное золото – 20,2%. При этом доля доллара сократилась до нуля.

В министерстве отметили, что все конверсионные операции проводились с помощью средств ФНБ в иностранной валюте, а также с помощью федерального бюджета, который составил 31,6 миллиарда рублей.

Ранее научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэнь Ицзюнь заявил, что отказ от доллара существенно не скажется на России.

Такое развитие событий стало возможным благодаря стабильному статусу рубля, а также незначительным объемам торговли РФ с США, подчеркнул эксперт.

