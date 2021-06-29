Китайский эксперт назвал отказ РФ от доллара насмешкой над США

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Возможная дедолларизация России станет насмешкой на США, считает научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэнь Ицзюнь. Об этом пишет издание "Хуаньцю шибао".

По мнению специалиста, возможный отказ от доллара существенно не скажется на России. Такое развитие событий стало возможным благодаря стабильному статусу рубля, а также незначительным объемам торговли РФ с США.

Как отметил Ицзюнь, основными торговыми партнерами России являются Европейский союз и Китай. В таких условиях дедолларизация РФ пагубно скажется лишь на Соединенных Штатах.

Подобное развитие событий ставит США в неловкое положение перед союзниками, говорится в статье. Эксперт также назвал подобную экономическую ситуацию унижением для Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что в течение месяца Минфин изменит структуру ФНБ. Доля доллара сократится до нуля, а британского фунта – до 5%. Неизменной останется наполняемость японской иеной. Ее доля по-прежнему будет равна 5%. При этом планируется увеличить долю евро до 40%, а китайского юаня – до 30%. Также в структуру фонда включат 20% золота.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что во многих странах происходит процесс дедолларизации из-за сомнений в надежности американской валюты.