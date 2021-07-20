Биткойн резко упал в цене

Фото: depositphotos/sergey.kot.gmail.com

Стоимость биткойна опустилась ниже отметки 30 тысяч долларов, сообщает News.ru.

На крупнейшей по объемам торгов криптовалютами бирже Binance утром 20 июля биткойн снизился на 6,7%. Его стоимость на тот момент составила 29,56 тысячи долларов.

В последний раз котировки биткойна опускались ниже 30 тысяч долларов 22 июня. По мнению экспертов, снижение происходит на фоне изменений цен на фондовых и сырьевых рынках.

Ранее эксперт рассказал, когда биткойн начнет снова дорожать. По его словам, в ближайшие месяцы на рынке криптовалюты будет сохраняться ситуация неопределенности.

