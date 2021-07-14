Эксперт рассказал, когда биткойн начнет снова дорожать

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В ближайшие месяцы на рынке криптовалюты будет сохраняться ситуация неопределености, однако начало нового цикла роста биткойна ожидается осенью. Об этом "Газете.ру" рассказал директор по маркетингу платформы "РОЙ Клуб" Сергей Ордин.

"Осенью, где-то с конца сентября – октября, начнется новый цикл роста биткойна. Этому будет способствовать, во-первых, очередная волна коронавируса в мире, во-вторых, этому будет способствовать восстановление хешрейта биткойна", – отметил эксперт.

Согласно его предположению, в ближайшее время стоимость криптовалюты продолжит колебаться в диапазоне от 28 до 38 тысяч долларов, при этом маловероятно, что ее курс опустится ниже 30 тысяч долларов за монету, а если такое все же произойдет, то курс быстро восстановится.

Ордин полагает, что к середине зимы биткойн достигнет цены 60 тысяч долларов. При этом он не исключил его подорожания до 80 тысяч долларов, в результате чего может быть обновлен исторический максимум.

По состоянию на 14 июля стоимость биткойна составляет 31 807 долларов.

Ранее Законодательная ассамблея Сальвадора одобрила закон, который позволяет наряду с американским долларом использовать в стране биткойн для оплаты товаров, услуг и даже налогов.

Таким образом, Сальвадор стал первым в мире государством, которое легализовало данную криптовалюту в качестве платежного средства.

