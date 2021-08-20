Съемное жилье в Москве подорожает на 10% к концу 2021 года – аналитики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Стоимость аренды квартир в Москве увеличится на 10 процентов к концу 2021 года из-за растущего спроса на бюджетное жилье, сообщает РИА Новости, приводя слова аналитиков экосистемы недвижимости "Метр квадратный", которая входит в группу ВТБ.

"В прошлом году на рынке аренды наблюдалось охлаждение и даже некоторая стагнация цен из-за перехода многих сотрудников компаний и студентов вузов на удаленку. Однако ставки аренды снизились не на 20–25 процентов, как звучало в прогнозах экспертов, а в пределах 8 процентов, причем бюджетных объектов это коснулось в наименьшей степени", – сказал гендиректор компании "Метр квадратный" Вячеслав Дусалеев.

Аналитики отмечают, что спрос на съемное жилье стал восстанавливаться летом 2021 года на фоне массовой вакцинации и последовательного снятия ограничений. Стоимость аренды на дешевые однокомнатные, двухкомнатные квартиры и апартаменты выросла до 10 процентов в сравнении с прошлым летом, а цена более дорогих объектов недвижимости практически не изменилась.

Одновременно с этим число предложений на столичном рынке год к году выросло на 40 процентов.

"Аналитики "Метра квадратного" отмечают потенциал для дальнейшего роста арендных ставок, который может достигнуть 8–10 процентов по итогам года. Связано это с рядом факторов, стимулирующих спрос. В частности, аренда жилья может стать вновь привлекательнее ипотеки с финансовой точки зрения", – говорится в сообщении.

Стоимость съемного жилья возвращается к допандемийным значениям не только в столице, но и в регионах России. Ставки аренды сейчас растут на курортах, что связано с ограничениями на зарубежный отдых. Однако в компании рассчитывают, что с окончанием отпускного сезона цены скорректируются.

Ранее советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева предложила построить в России экономные арендные дома, чтобы предоставлять жилье малоимущим семьям по льготным ставкам.