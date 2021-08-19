Сведения о водосчетчиках теперь можно подать онлайн на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Новый сервис, позволяющий быстро направить данные о проведении плановой поверки или установке приборов учета воды в управляющую компанию, появился на mos.ru.
Им могут пользоваться жильцы домов, управляющие компании которых заключили договор с единым диспетчерским центром и с офисами "Мои документы" по начислению платы за жилищно-коммунальные услуги. Также необходима полная учетная запись на mos.ru.
"Раньше, чтобы сообщить о поверке или замене водосчетчика, жителям Москвы нужно было идти с документами в управляющую компанию или в случае расчетов по прямым договорам в ресурсоснабжающую организацию. Теперь передавать сведения можно быстро и в любое удобное время", – пояснил замруководителя департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов.
Подать сведения можно в подразделе "Жилье, ЖКУ, двор" раздела "Услуги". Там нужно выбрать сервис "Подача сведений о поверке или вводе водосчетчиков в эксплуатацию после замены, демонтажа или пропуска срока поверки" и нажать кнопку "Получить услугу".
Название организации, которая проводила работы, появится в заявке. Также там будут указаны даты проведенной и следующей плановой поверки. Если есть необходимость, то сведения можно ввести или скорректировать самостоятельно.
В отобразившемся перечне счетчиков, установленных в квартире, нужно выбрать необходимый и указать, какие работы проводились, а после указать номер прибора в государственном реестре.
Жителю, который сообщил о вводе прибора в эксплуатацию, необходимо оставить дополнительную информацию для визита сотрудника управляющей компании. Заявления проверят в течение 15 рабочих дней. В личном кабинете можно посмотреть информацию о ходе рассмотрения.
Ранее Сергей Собянин рассказал о доступных для москвичей онлайн-услугах. По его словам, москвичи могут получить свыше 380 онлайн-услуг и сервисов на портале mos.ru.
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