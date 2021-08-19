В России могут появиться арендные дома для малоимущих семей

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В России планируют построить экономные арендные дома, чтобы предоставлять жилье малоимущим семьям по льготным ставкам.

С такой инициативой выступила член Общественной палаты РФ, гендиректор Центра поддержки прав москвичей, советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева. Об этом сообщает газета "Известия".

Пилотный проект предложено запустить в Москве. По словам Разворотневой, затем программу необходимо реализовать в регионах. Она отметила, что такие меры позволят решить жилищные проблемы социально незащищенных граждан.

"Несмотря на снижение ставок по ипотечным кредитам, стоимость московского квадратного метра продолжает расти. От 35 до 50% семей не могут позволить себе покупку нового жилья. Для таких семей необходимо строить наемное жилье с субсидированной арендной ставкой", – подчеркнула Разворотнева.

Она также добавила, что сдавать готовые к проживанию квартиры в арендных домах по субсидированной ставке целесообразно семьям, которые стоят на жилищном учете. В столице таких семей сейчас 12 тысяч.

Сообщается, что письмо с соответствующей инициативой направлено Сергею Собянину.

Ранее Разворотнева сообщала, что компенсация расходов на аренду квартир малоимущим семьям позволит улучшить демографическую ситуацию в России.