Светлана Разворотнева: важнейшая задача государства – обеспечить россиян жильем

16:57
Фото: Екатерина Бибикова
В России необходимо рассмотреть возможность масштабного строительства жилой недвижимости для социального найма, заявила советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева в ходе стратегической сессии "Доступное и комфортное жилье".
По ее словам, еще в ближайшие годы важно ввести новую форму социальной поддержки, которая будет компенсировать расходы на аренду квартир малоимущим семьям.
Разворотнева выразила мнение, что это может улучшить демографическую ситуацию в стране.
"Сейчас только треть жителей страны могут позволить себе ипотеку, при этом в очередях на бесплатное жилье стоят более четырех миллионов семей", – отметила советник мэра.
Также она призвала усовершенствовать механизм расселения аварийных домов.
"Выкупная стоимость старого фонда должна хотя бы отчасти компенсировать его потерю для приобретения нового", – подчеркнула Разворотнева.
Кроме того, она предложила изменить закон о комплексном развитии территорий. По ее мнению, в жилую застройку должны входить объекты социальной, дорожной и парковочной инфраструктуры.
Ранее Разворотнева заявила, что в Москве необходимо разработать собственный стандарт поддержки семей с детьми и молодежи. Она отметила, что пандемия и введенные в связи с ней ограничения заставляют иначе взглянуть на меры соцподдержки, поскольку коронавирус нанес огромный ущерб как глобальной экономике, так и каждому гражданину РФ.
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