Светлана Разворотнева предложила сделать бесплатной парковку для пенсионеров

Фото: Екатерина Бибикова

Член Общественной палаты и правозащитница Светлана Разворотнева заявила о необходимости предоставлять бесплатные места на паркингах Москвы пенсионерам и людям с ограниченными возможностями. Важность этой меры она объясняет тем, что нехватка и дороговизна парковочных площадок более всего осложняют жизнь незащищенным слоям населения.



По словам правозащитницы, пожилые люди и инвалиды имеют личный транспорт, но, так как материально они часто ограничены в средствах, многочисленные поездки становятся им не по карману. Например, люди с особыми потребностями могут безвозмездно оставить автомобиль на столичной плоскостной или перехватывающей стоянке только при наличии свободных мест для инвалидов. Если они все заняты – паркинг платный, а обычные пенсионеры и вовсе преференций не имеют, заявила Разворотнева.



"В первую очередь необходимо начать системную работу по созданию и развитию городских парковочных пространств в крупных городах. Они должны стать составной частью Генпланов мегаполисов – нормы обеспечения жилой застройки парковочными комплексами должны носить не рекомендательный, а обязательный характер. А наши пенсионеры и инвалиды вправе рассчитывать на бесплатные места не по остаточному принципу, а всегда и везде", – заявила она.



По словам активистки, маломобильные граждане вынуждены посещать медицинские и социальные учреждения в разных уголках Москвы, так как далеко не всегда они могут получить необходимые услуги рядом с домом. Невозможность использовать в этих поездках собственный транспорт значительно ограничивает их возможности и негативно сказывается на здоровье.



"Население неохотно пользуется дорогостоящими стоянками по экономическим соображениям, стихийно бросая автомобили во дворах и на улицах. Во многих местах платные парковки заполнены лишь отчасти, но расценки на них растут. В результате такой политики и город недополучает средства в бюджет, и автомобилисты испытывают неудобства. Ситуация парадоксальная", – комментирует Разворотнева.

Ранее Разворотнева предложила возводить в городе многоуровневые парковки и предоставлять бесплатные места в них владельцам снесенных гаражей и льготникам. Для остальных жителей столицы член Общественной палаты рекомендовала установить цену на машино-место в пределах 150–300 тысяч рублей или гарантировать рассрочку до 10 лет на его приобретение.