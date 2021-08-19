Россиян предупредили о риске переплаты за услуги ЖКХ

Фото: Москва 24/Роман Балаев
К увеличению расходов на оплату коммунальных услуг может привести отсутствие в квартире индивидуальных счетчиков, в этом случае платеж вырастет примерно на 1,5 тысячи рублей. Об этом рассказал директор центра ЖКХ "Народный институт" Роман Шепс.
"Переплата при отсутствии приборов учета довольно существенная. Если взять усредненную стоимость коммунальных услуг для областного центра и укрупненно принять ее равной 5 тысячам рублей, то без счетчиков плата составит 6,5 тысяч рублей", – приводит слова эксперта РИА Недвижимость.
Если индивидуальные приборы учета не установлены, то оплата за коммунальные ресурсы происходит по нормативам, которые утвердили муниципальные или региональные власти, напомнил Шепс. Таким образом, сумма платежа за потребление воды или электроэнергии зависит от количества прописанных в квартире жильцов.
Ранее генеральный директор ПАО "Городские Инновационные Технологии" Сергей Минко рассказал, кто может претендовать на льготы при оплате коммунальных услуг.
Он напомнил, если доход семьи на одного ее члена меньше минимума, установленного регионом, то государство берет на себя обязанность субсидирования расходов на ЖКХ. Также эксперт рассказал, что граждане не должны оплачивать взносы на капитальный ремонт, если живут в муниципальном жилье.
Коллекторам могут разрешить взыскивать долги по ЖКХ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: