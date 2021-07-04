В Госдуме предложили возмещать расходы граждан на оплату ЖКУ

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Правительству России стоит рассмотреть возможность упрощения мер социальной поддержки, введя прямую компенсацию расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг, заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Ионин. Об этом сообщает URA.RU.

"Тут либо вопрос о том, чтобы упростить меры социальной поддержки, то есть прямые выплаты от государства на компенсацию оплаты за ЖКХ, либо прецедент Тывы – чтобы региональные власти снизили тарифы", – сказал депутат.

Как сообщалось, с 1 июля в России увеличились цены на жилищно-коммунальные услуги. В Федеральной антимонопольной службе отмечали, что тарифы будут проиндексированы примерно на 3,3%. Нарушения при установлении региональных цен будут строго пресекаться, подчеркнули в ведомстве.