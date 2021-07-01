Россиян предупредили об ужесточении требований при получении кредита

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Юрист, арбитражный управляющий Дина Зайцева предупредила россиян об ужесточении требований Банка России по кредитам с начала июля. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным аналитиков, россияне набирают новые кредиты быстрее, чем успевают их выплачивать. В связи с этим долговая нагрузка граждан продолжает расти и обновлять исторический максимум.
"Так, по итогам первого квартала она подскочила до 11,9%, в то время как еще в начале 2021 года держалась на уровне 11,7%", – отметила Зайцева.
Она объяснила, что такие показатели вызваны потерей или сокращением доходов у населения в период пандемии при росте цен на недвижимость, услуги ЖКХ, продовольственные и непродовольственные товары.
Юрист также напомнила, что с 1 июля кончается срок действия ряда мер господдержки, которые были приняты во время пандемии. Это, по словам Зайцевой, приведет к трудностям при оформлении займов.
"Стоит знать, что с 1 июля изменяются и условия по льготной ипотеке – ожидается рост процентной ставки с 6,5 до 7%", – подчеркнула она.
Ранее стало известно, что в России хотят ввести ограничение на участие в программе льготной ипотеки. Соответствующую инициативу выдвинули в Счетной палате.
По задумке авторов инициативы, программу льготной ипотеки следует скорректировать. В частности, предлагается разрешить участвовать в ней только нуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам.
Россияне активно набирают кредиты для "дачной ипотеки" и отпусков
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