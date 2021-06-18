Эксперты назвали главную проблему клиентов банков

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Многие клиенты банков из развивающихся стран не получают полную информацию и пояснения по индивидуальным условиям кредитного договора до его заключения. Именно эта проблема возглавила список, составленный Всемирной организацией потребителей Consumers International.

Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП), использовав метод тайного покупателя, провела свое исследование и пришла к выводу, что аналогичный вывод можно сделать и в ситуации с российскими заемщиками. Об этом сообщает газета "Известия".

Эксперты отметили, что хотя банки и нарушают закон о потребкредите, затрудняя доступ клиентов к получению всей информации, гражданам стоило бы самим быть более ответственными при оформлении займа.

Сталкиваясь с нарушениями, необходимо обращаться с жалобами в Центробанк, напомнили в пресс-службе регулятора.

Специалисты Consumers International на основании опроса обществ по защите прав потребителей в 32 развивающихся странах составили список главных проблем, с которыми сталкивались клиенты кредитных организаций за последний год.

Проблема отсутствия объяснений всех условий договора до его заключения возглавила рейтинг. Такой же результат получили в КонфОП применительно к российской практике. При этом ознакомиться с основной информацией можно на ресурсах банков. В то же время там не отражена картина для конкретного заемщика: нет итоговой процентной ставки, полной стоимости кредита, информации о размере дополнительных платежей.

"Выяснилось, что в большинстве банков не выдают кредитный договор на руки, не дают возможности потенциальным заемщикам взять договор с индивидуальными условиями домой, чтобы внимательно и возможно с помощью компетентных людей (юристов, финансово грамотных родственников и так далее) изучить его", – говорится в исследовании КонфОП.

Возможность детально ознакомиться с документом предоставляет небольшая часть организаций, в числе которых Альфа-Банк, Почта Банк, ЮниКредит Банк, "Ренессанс Кредит", МТС Банк.

Председатель правления КонфОП Дмитрий Янин обратил внимание на то, что подобный подход исключает для потенциальных заемщиков возможность сравнить конкретные предложения разных банков и принять взвешенное решение.

Он отметил, что в законе о потребкредите сказано о праве заемщика в течение пяти рабочих дней сообщить кредитору о своем согласии на получение кредита по индивидуальным условиям, однако небольшой процент клиентов знает об этом. Но если граждане взвешенно подойдут к ознакомлению с условиями, им удастся снизить долговую нагрузку.

Ранее сообщалось, что за прошлый год банки передали коллекторам рекордный объем долгов. Речь почти о 600 миллиардах рублей, что в 5 раз больше показателя 2019 года. Такого не было уже 7 лет.

