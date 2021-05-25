В РФ предложили ввести уголовное наказание за подделку голосований жильцов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России предложили ввести уголовное наказание за фальсификацию голосований жильцов. С такой инициативой выступил замдиректора ассоциации "ЖКХ и городская среда" Дмитрий Гордеев, сообщает газета "Известия".
Гордеев напомнил, что на собраниях жильцов часто принимают важные решения, например о повышении ставок тарифа за обслуживание дома, о выборе управляющей компании, а также о сносе домов по стартующим в регионах программам реновации.
По его словам, около 90% решений по поводу выбора и смены УК фальсифицированы. Согласна с ним и член комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян.
Гордеев рассказал, что уже разработаны законопроекты о вводе уголовного и административного наказания за подделку решений собраний и за изменения в Жилищный кодекс РФ об изменении ряда процедур голосования на собраниях.
За фальсификацию решений предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо ограничение свободы на срок до четырех лет.
Зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев рассказал, что сейчас законопроекты находятся на стадии разработки. Их направили на отзыв в Минстрой.
Ранее сообщалось, что в России собрания собственников жилья теперь можно проводить в электронной форме. Принятые собственниками решения и сведения об итогах голосования также будут размещаться на портале. Кроме того, через ресурс жильцов будут информировать о дате собрания.
Отмечалось, что принятое постановление упростит решение общедомовых проблем и снизит интенсивность личных контактов, что является важным моментом в период пандемии.
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