Эксперт объяснил, как могут измениться льготы на оплату услуг ЖКХ для пенсионеров

Фото: Москва 24/Роман Балаев
В экспертном сообществе ожидают изменений размеров льгот на оплату услуг ЖКХ для пенсионеров, рассказал генеральный директор ПАО "Городские Инновационные Технологии" Сергей Минко. По его словам, могут быть предусмотрены более низкие базовые тарифы.
"Если пенсионеры не имеют трудоспособных родственников, которые проживают с ними рядом то, скорее всего, они будут иметь право на существенные льготы в 50 или 100% от стоимости услуг ЖКХ", – приводит слова специалиста агентство "Прайм".
По мнению Минко, пересмотр тарифов для пенсионеров в сторону понижения является оправданным. Он также добавил, что нулевые тарифы являются "вопросом времени", поскольку государство все больше акцентирует свое внимание на социальном направлении.
В начале июля в Госдуме предложили возмещать расходы граждан на оплату ЖКУ. По мнению первого зампреда думского комитета по энергетике Дмитрия Ионина, правительству РФ стоит рассмотреть такую возможность упрощения мер социальной поддержки, в частности, ввести прямую компенсацию расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг.
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