Эксперт рассказал, кто может претендовать на льготы при оплате коммунальных услуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Некоторые категории граждан имеют право на помощь от государства в оплате коммунальных услуг, сообщил генеральный директор ПАО "Городские Инновационные Технологии" Сергей Минко.
Он напомнил, что через несколько лет некоторые россияне будут полностью освобождены от оплаты коммунальных услуг, однако и сейчас льготы действуют, к примеру, для малоимущих граждан.
"Если доход вашей семьи на одного ее члена меньше минимума, установленного регионом, то государство берет на себя обязанность субсидирования расходов на ЖКХ", – цитирует Минко агентство "Прайм".
Также он рассказал, что граждане не должны оплачивать взносы на капитальный ремонт, если живут в муниципальном жилье, или в ряде других случаев.
Ранее сообщалось, что в экспертном сообществе ожидают изменений размеров льгот на оплату услуг ЖКХ для пенсионеров. Могут быть предусмотрены более низкие базовые тарифы.
По мнению Минко, пересмотр тарифов для пенсионеров в сторону понижения является оправданным. Он также добавил, что нулевые тарифы являются вопросом времени, поскольку государство все больше акцентирует свое внимание на социальном направлении.
В начале июля в Госдуме предложили возмещать расходы граждан на оплату ЖКУ. По мнению первого зампреда думского комитета по энергетике Дмитрия Ионина, правительству РФ стоит рассмотреть такую возможность упрощения мер социальной поддержки, в частности ввести прямую компенсацию расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг.
В России могут ввести дополнительные льготы на электроэнергию для малоимущих
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