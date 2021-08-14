Эксперт рассказал, кто может претендовать на льготы при оплате коммунальных услуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Некоторые категории граждан имеют право на помощь от государства в оплате коммунальных услуг, сообщил генеральный директор ПАО "Городские Инновационные Технологии" Сергей Минко.

Он напомнил, что через несколько лет некоторые россияне будут полностью освобождены от оплаты коммунальных услуг, однако и сейчас льготы действуют, к примеру, для малоимущих граждан.

"Если доход вашей семьи на одного ее члена меньше минимума, установленного регионом, то государство берет на себя обязанность субсидирования расходов на ЖКХ", – цитирует Минко агентство "Прайм".

Также он рассказал, что граждане не должны оплачивать взносы на капитальный ремонт, если живут в муниципальном жилье, или в ряде других случаев.

Ранее сообщалось, что в экспертном сообществе ожидают изменений размеров льгот на оплату услуг ЖКХ для пенсионеров. Могут быть предусмотрены более низкие базовые тарифы.

По мнению Минко, пересмотр тарифов для пенсионеров в сторону понижения является оправданным. Он также добавил, что нулевые тарифы являются вопросом времени, поскольку государство все больше акцентирует свое внимание на социальном направлении.

В начале июля в Госдуме предложили возмещать расходы граждан на оплату ЖКУ. По мнению первого зампреда думского комитета по энергетике Дмитрия Ионина, правительству РФ стоит рассмотреть такую возможность упрощения мер социальной поддержки, в частности ввести прямую компенсацию расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг.

