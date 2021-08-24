Четыре блогера вошли в рейтинг Forbes "50 самых успешных звезд России". Его составляли с учетом двух факторов – доходов и популярности, которую определяли по упоминанию в СМИ, соцсетях, количеству запросов в поисковиках и числу подписчиков.

Выше всех из блогеров в рейтинге, на 18-й строчке, – телеведущая Анастасия Ивлеева с доходом 2,7 миллиона долларов.

На полмиллиона меньше заработал Валентин Петухов, больше известный как Wylsacom. У его YouTube-канала почти 10 миллионов подписчиков, которые следят за обзорами смартфонов, техники для дома, новостями из мира гаджетов и видеороликами об автомобилях.

Далее идет Юрий Дудь, у которого более 9 миллионов подписчиков. На своем канале он интервьюирует интересных ему бизнесменов, политиков, журналистов, актеров, режиссеров, представителей шоу-бизнеса и интернета.

И еще один блогер из рейтинга Forbes – Даня Милохин. Он раскрутил себя в приложении TikTok, а позднее записал несколько треков с Тимати и Джиганом. Его клип с Николаем Басковым собрал более 34 миллионов просмотров и стал самым популярным для Милохина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.