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Четыре блогера вошли в рейтинг Forbes "50 самых успешных звезд России". Его составляли с учетом двух факторов – доходов и популярности, которую определяли по упоминанию в СМИ, соцсетях, количеству запросов в поисковиках и числу подписчиков.
Выше всех из блогеров в рейтинге, на 18-й строчке, – телеведущая Анастасия Ивлеева с доходом 2,7 миллиона долларов.
На полмиллиона меньше заработал Валентин Петухов, больше известный как Wylsacom. У его YouTube-канала почти 10 миллионов подписчиков, которые следят за обзорами смартфонов, техники для дома, новостями из мира гаджетов и видеороликами об автомобилях.
Далее идет Юрий Дудь, у которого более 9 миллионов подписчиков. На своем канале он интервьюирует интересных ему бизнесменов, политиков, журналистов, актеров, режиссеров, представителей шоу-бизнеса и интернета.
И еще один блогер из рейтинга Forbes – Даня Милохин. Он раскрутил себя в приложении TikTok, а позднее записал несколько треков с Тимати и Джиганом. Его клип с Николаем Басковым собрал более 34 миллионов просмотров и стал самым популярным для Милохина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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