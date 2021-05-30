Нурмагомедов рассказал об отказе от боя за 100 млн долларов

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, что однажды отказался от боя против американского боксера Флойда Мейвезера. Об этом сообщает "Газета.ру".

Менеджер бойца ранее утверждал, что речь шла о гонораре в 100 миллионов долларов.

"Были такие переговоры, они были со стороны Саудовской Аравии. Они хотели, чтобы я провел там бой. Про 100 миллионов долларов не знаю, точно такой суммы не было, но приблизительно столько было", – рассказал спортсмен.

24 октября 2020 года Нурмагомедов одержал 29-ю победу в карьере. Тогда он одолел американца Джастина Гейджи. После этого Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Позднее в СМИ и UFC предполагали, что боец может вернуться в октагон, однако в марте 2021 года спортсмен подтвердил, что больше не планирует участвовать в официальных боях.