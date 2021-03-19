Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру. Об этом сообщил глава UFC Дэйн Уайт в своем Twitter.

"Он (Нурмагомедов. – Прим. ред.) 100% официально на пенсии", – написал Уайт.

29-0 it is.



He is 💯 officially retired. It was incredible to watch you work @TeamKhabib thank you for EVERYTHING and enjoy whatever is next my friend. pic.twitter.com/QeoSP12zw2 — danawhite (@danawhite) March 19, 2021

Глава UFC выразил восхищение работой и спортивной карьерой российского бойца. Уайт также поблагодарил Нурмагомедова и назвал его другом.

"Спасибо тебе за все, наслаждайся всем тем, что будет дальше", – заключил Уайт.

24 октября 2020 года Нурмагомедов одержал 29-ю победу в карьере. Тогда он одолел американца Джастина Гейджи. После этого Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Позднее российский боец заявлял, что у него нет планов по возвращению в октагон. Он сообщал, что хочет сосредоточиться на более серьезных вещах.