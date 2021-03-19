Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру

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Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру. Об этом сообщил глава UFC Дэйн Уайт в своем Twitter.
"Он (Нурмагомедов. – Прим. ред.) 100% официально на пенсии", – написал Уайт.
Глава UFC выразил восхищение работой и спортивной карьерой российского бойца. Уайт также поблагодарил Нурмагомедова и назвал его другом.
"Спасибо тебе за все, наслаждайся всем тем, что будет дальше", – заключил Уайт.
24 октября 2020 года Нурмагомедов одержал 29-ю победу в карьере. Тогда он одолел американца Джастина Гейджи. После этого Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.
Позднее российский боец заявлял, что у него нет планов по возвращению в октагон. Он сообщал, что хочет сосредоточиться на более серьезных вещах.
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