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Спорт

06:50

Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру

спорт

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру. Об этом сообщил глава UFC Дэйн Уайт в своем Twitter.

"Он (Нурмагомедов. – Прим. ред.) 100% официально на пенсии", – написал Уайт.

Глава UFC выразил восхищение работой и спортивной карьерой российского бойца. Уайт также поблагодарил Нурмагомедова и назвал его другом.

"Спасибо тебе за все, наслаждайся всем тем, что будет дальше", – заключил Уайт.

24 октября 2020 года Нурмагомедов одержал 29-ю победу в карьере. Тогда он одолел американца Джастина Гейджи. После этого Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Позднее российский боец заявлял, что у него нет планов по возвращению в октагон. Он сообщал, что хочет сосредоточиться на более серьезных вещах.

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