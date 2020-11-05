В соцсетях поспорили, достоин ли Нурмагомедов звания Героя РФ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Социальные сети эмоционально отреагировали на предложение Госдумы Гаджимурада Омарова присвоить звание Героя России чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.
Если одни пользователи усомнились, что спортсмен достоин награды, другие уверены, что боец заслуживает ее.
По мнению многих пользователей, в России есть куда более достойные этого звания спортсмены. К примеру, речь идет о четырехкратном чемпионе мира по смешанным боевым искусствам Федоре Емельяненко.
Некоторые не отрицают, что Нурмагомедов – хороший спортсмен, однако считают, что этого недостаточно, чтобы стать Героем России. Кто-то пишет, что спортсмен сам откажется от награды.
Как сообщает "Вечерняя Москва", отреагировал на предложение и депутат Госдумы Виталий Милонов. Он усомнился, что чемпиону UFC следует давать звание Героя России.
Милонов считает Нурмагомедова хорошим парнем и спортсменом, но, по его мнению, неправильная практика присваивать такое звание людям, которые побеждают в спортивных соревнованиях.
"Герой России – это парень в Дагестане, который погиб. Хабиб – отличный парень, супер, мы все его уважаем, но, наверное, он сам не считает себя человеком, который должен носить такое звание", – предположил Милонов.
Не остался в стороне и известный российский комментатор Дмитрий Губерниев, передает "Чемпионат.ру". Он призвал не разбрасываться званиями, напомнив, что в России есть и звание Героя Труда.
Накануне на предложение отреагировала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина. По ее словам, в стране много чемпионов, но не Героев России. Она считает, что это не награда для спортсменов, а заслуживают ее люди, которые совершают какой-то подвиг.
Присвоить Нурмагомедову звание Героя России в письме к Владимиру Путину ранее предложил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров. Он также написал в Facebook, что для подрастающего поколения Нурмагомедов является достойным примером для подражания и вписал свое имя в историю страны не только своими спортивными достижениями.
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