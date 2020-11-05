Роднина выступила против присвоения Нурмагомедову звания Героя России

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на предложение присвоить Хабибу Нурмагомедову звание Героя России.
"У нас, извините, чемпионов много, Героев России немного, – сказала Роднина в интервью газете "Спорт-Экспресс". – Я считаю, что это, наверное, не награда для спортсменов".
Она добавила, что такую награду следует давать людям, которые "совершают какой-то подвиг", а Нурмагомедов – "профессиональный спортсмен, показал свою работу".
"Это работа, как у любого спортсмена-профессионала. Не знаю, я как-то к этому не готова. Как решат, так решат. Но ничего героического в его действиях не увидела", – добавила депутат.
Присвоить Нурмагомедову звание Героя России в письме к Владимиру Путину ранее предложил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров.
Он также написал в Facebook, что Нурмагомедов "является достойным примером для подражания подрастающего поколения" и вписал свое имя в историю страны "не только своими спортивными достижениями".
Ранее Нурмагомедов подверг резкой критике президента Франции Эммануэля Макрона, который, по словам бойца, под лозунгом свободы слова оскорбил чувства более полутора миллиарда верующих мусульман.
Хабиб Нурмагомедов раскритиковал Эммануэля Макрона
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