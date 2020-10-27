В Кремле подтвердили, что Путин собирается встретиться с Нурмагомедовым

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Владимир Путин собирается встретиться с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Газета.ру".

Ранее о том, что Путин пригласил Нурмагомедова в Кремль, сообщил журналист ESPN Бретт Окамото.

"Да, действительно, президент сказал, что обязательно, когда и сам Хабиб отдохнет, и сама эпидемиологическая ситуация более-менее успокоится, они обязательно встретятся", – подтвердил представитель Кремля.

Владимир Путин по телефону поздравил Хабиба с победой в бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата.

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов одолел американца Джастина Гейджи на турнире UFC 254. Их бой прошел в субботу, 24 октября, на острове Яс в Абу-Даби.

Победная серия Нурмагомедова достигла 29 поединков. После боя он заявил о завершении карьеры. Спортсмен подчеркнул, что посвятил бой памяти отца. Известно, что Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля от последствий коронавирусной инфекции. После выздоровления болезнь дала осложнения на почки и сердце.

Ранее говорилось, что Нурмагомедов планирует реализовать планы отца по развитию спорта в Дагестане.

