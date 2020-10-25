Путин позвонил Хабибу и поздравил с победой над Гэтжи

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Алексей Дружинин

Владимир Путин по телефону поздравил спортсмена Хабиба Нурмагомедова с победой в бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата 254. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Газета.ру".

Стало известно, что российский глава позвонил Хабибу, подробности разговора сейчас не приводятся. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов одолел американца Джастина Гейджи на турнире UFC 254. Их бой прошел в субботу, 24 октября, на острове Яс в Абу-Даби.

Так, победная серия Нурмагомедова достигла 29 поединков. После боя он заявил о завершении карьеры. Он подчеркнул, что посвятил бой памяти отца. Известно, что Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля от последствий коронавирусной инфекции. После выздоровления болезнь дала осложнения на почки и сердце.

Ранее говорилось, что Нурмагомедов планирует реализовать планы отца по развитию спорта в Дагестане.