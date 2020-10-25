Нурмагомедов планирует реализовать планы отца по развитию спорта в Дагестане

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов продолжит реализовывать планы своего отца Абдулманапа Нурмагомедова по развитию спорта в Дагестане, сообщает РИА Новости.

По словам министра спорта республики Магомеда Магомедова, Хабиб доказал, что он лучший боец смешанных единоборств.

"Мы уважаем его желание покинуть большой спорт, он покидает его с высоко поднятой головой и никому ничего уже не должен доказывать. Он говорил, что вышел много лет назад в октагон благодаря своему отцу, и ушел красиво, как настоящий горец", – сказал он.

Магомедов напомнил, что у Нурмагомедова-старшего было очень много планов по развитию спорта в Дагестане, и Хабиб планирует претворить их в жизнь. В частности, он участвует в организации турнира памяти своего отца по боевому самбо, который пройдет в Каспийске.

У Абдулманапа Нурмагомедова былы планы, направленные на развитие физической культуры и спорта. Он уже успел открыть современную школу единоборств в Махачкале, которая носит его имя. Также строятся уникальные спортивные центры на родине Абдулманапа Магомедовича – в селе Сильди Цумадинского района и в поселке Дубки Казбековского района.

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254 на острове Яс в Абу-Даби. 32-летний россиянин во втором раунде провел удушающий прием "треугольник", после которого Гэйджи сдался. Защита пояса стала третьей для Нурмагомедова.

Его победная серия достигла 29 поединков. После боя Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Он добавил, что посвятил бой памяти отца.

Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля от последствий коронавируса. После выздоровления болезнь дала осложнения на почки и сердце.