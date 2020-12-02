Хабиб Нурмагомедов заявил, что не собирается возобновлять профессиональную карьеру

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, завершивший профессиональные выступления, заявил об отсутствии планов возобновить карьеру в будущем. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Как я понял, меня это будет преследовать до конца жизни, эти вопросы. Как в ролике: "Я давал тебе слово? Забирай!" Ну, у меня нет таких планов, честно. Я хотел бы быть сфокусированным на более серьезных вещах, чем просто "вернешься – выиграешь". Такого удовольствия я от этого не получаю. У людей будут разные мнения всегда. Кто-то будет считать, что это неправильно. Но мое мнение – если ты завершаешь, то завершай", – сказал спортсмен.
Нурмагомедов добавил, что в случае неудачного исхода поединка с американцем Джастином Гейджи, скорее всего, принял бы такое же решение. Кроме того, в будущем боец не планирует участвовать и в выставочных боях.
"Я за время карьеры наелся супербоями и суперсхватками, так что таких планов у меня нет. Но какие-то благотворительные моменты можем делать. Я недавно дрался, дайте отдохнуть", – объяснил боец.
В последнем официальном поединке Хабиб Нурмагомедов одолел американца Джастина Гейджи на турнире UFC 24 октября. После этого боя 32-летний спортсмен объявил о завершении карьеры, объяснив свое решение отсутствием соревновательного интереса.
За свою карьеру Нурмагомедов одержал 29 побед, не проиграв ни разу.
В будущем чемпион планирует окончить РЭУ имени Плеханова и всерьез заняться сельским хозяйством. Также Нурмагомедов рассчитывает реализовать планы своего отца по развитию спорта в Дагестане.
Российский боец Хабиб Нурмагомедов завершает спортивную карьеру
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