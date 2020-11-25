Нурмагомедов обнадежил поклонников намеком на возвращение в UFC

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов намекнул своим фанатам о возможном возвращении в UFC, сообщает "Экспресс газета".
Спортсмен выложил в Instagram совместное фото с главой UFC Дэйной Уайтом и подписал публикацию: "See you soon", – что означает "Скоро увидимся".
Ранее 32-летний Нурмагомедов встретился с представителями молодежи Дербента и рассказал им, что больше не видит себя в спорте, поскольку у него пропал соревновательный интерес.
В будущем чемпион планирует окончить РЭУ имени Плеханова и всерьез заняться сельским хозяйством.
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов одолел американца Джастина Гейджи на турнире UFC 254. Их бой прошел 24 октября на острове Яс в Абу-Даби.
Победная серия Нурмагомедова достигла 29 поединков. После боя он заявил о завершении карьеры. Спортсмен подчеркнул, что посвятил бой памяти отца. Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля от последствий коронавирусной инфекции. После выздоровления болезнь дала осложнения на почки и сердце.
Нурмагомедов также планирует реализовать планы отца по развитию спорта в Дагестане.
Российский боец Хабиб Нурмагомедов завершает спортивную карьеру
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