В Госдепе заявили, что Западное полушарие является зоной влияния США

Фото: ТАСС/АР/J. Scott Applewhite

Государственный департамент США объявил Западное полушарие зоной влияния Вашингтона. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства в соцсети X.

В Госдепе подчеркнули, что американский президент Дональд Трамп не позволит угрожать безопасности США в этом регионе.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет объявил о новой операции против наркотеррористов под названием Southern Spear (Южное Копье) в Западном полушарии. По его словам, операция будет проходить под руководством объединенной оперативной группы Southern Spear и Южного командования ВС США.

Хегсет отметил, что главная цель инициативы – ликвидировать наркотеррористов в Западном полушарии и обеспечить безопасность Штатов от наркотиков. Однако подробную информацию о Southern Spear в Пентагоне не привели.