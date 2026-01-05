05 января, 23:19Политика
В Госдепе заявили, что Западное полушарие является зоной влияния США
Фото: ТАСС/АР/J. Scott Applewhite
Государственный департамент США объявил Западное полушарие зоной влияния Вашингтона. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства в соцсети X.
В Госдепе подчеркнули, что американский президент Дональд Трамп не позволит угрожать безопасности США в этом регионе.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет объявил о новой операции против наркотеррористов под названием Southern Spear (Южное Копье) в Западном полушарии. По его словам, операция будет проходить под руководством объединенной оперативной группы Southern Spear и Южного командования ВС США.
Хегсет отметил, что главная цель инициативы – ликвидировать наркотеррористов в Западном полушарии и обеспечить безопасность Штатов от наркотиков. Однако подробную информацию о Southern Spear в Пентагоне не привели.