Госдеп переименовал Институт мира США в честь Трампа

Фото: x.com/StateDept

Госдепартамент США переименовал бывший Институт мира, расположенный в Вашингтоне, в честь действующего президента страны Дональда Трампа. Об этом Госдеп сообщил в соцсети X.

"Госдепартамент переименовал бывший Институт мира, чтобы отразить имя величайшего переговорщика в истории нашей страны. Добро пожаловать в Институт мира имени Дональда Трампа. Лучшее еще впереди", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее американский лидер заявил, что добивается окончания украинского конфликта. Глава Штатов подчеркнул, что ему удалось завершить 8 конфликтов в разных частях мира, а украинский будет 9-м в этом списке.

Трамп также назвал хорошей прошедшую в Москве встречу своего спецпосланника Стивена Уиткоффа с Владимиром Путиным. В рамках переговоров стороны обсудили американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине.