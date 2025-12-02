Трамп заявил, что добивается разрешения украинского кризиса

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что добивается окончания украинского конфликта. Об этом лидер Штатов высказался во время заседания американского кабмина.

"Мы разрешили восемь (потасовок. – Прим. ред.), а эта будет девятой", – цитирует его РИА Новости.

При этом Трамп признал, что ситуация вокруг Украины непростая.

В настоящее время по поручению американского президента в России находится его спецпосланник Стивен Уиткофф. Ожидается, что он должен добиться от РФ окончательного согласования мирного соглашения об урегулировании конфликта, подготовленного американской стороной.

Встреча с делегацией из Соединенных Штатов проходит в Москве. Со стороны США, кроме Уиткоффа, присутствует зять президента США Джаред Кушнер. От российской стороны выступают Владимир Путин, его помощник Юрий Ушаков и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

