Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря, 21:57

Политика

Трамп заявил, что добивается разрешения украинского кризиса

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что добивается окончания украинского конфликта. Об этом лидер Штатов высказался во время заседания американского кабмина.

"Мы разрешили восемь (потасовок. – Прим. ред.), а эта будет девятой", – цитирует его РИА Новости.

При этом Трамп признал, что ситуация вокруг Украины непростая.

В настоящее время по поручению американского президента в России находится его спецпосланник Стивен Уиткофф. Ожидается, что он должен добиться от РФ окончательного согласования мирного соглашения об урегулировании конфликта, подготовленного американской стороной.

Встреча с делегацией из Соединенных Штатов проходит в Москве. Со стороны США, кроме Уиткоффа, присутствует зять президента США Джаред Кушнер. От российской стороны выступают Владимир Путин, его помощник Юрий Ушаков и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Читайте также


политика

Главное

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика