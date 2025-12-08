Подснежники вновь выросли в "Аптекарском огороде"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Подснежники снова выросли в "Аптекарском огороде". Об этом сообщила пресс-служба Ботанического сада МГУ.

Там отметили, что если тепло в Москве задержалось бы еще на неделю, то растения смогли бы зацвести.

Вместе с тем выросли черный и вонючий морозники, а также некоторые другие первоцветы.

"Желаем им всем теплых опавших листьев и глубоких сугробов, чтобы еще подремать до апреля", – сказали в пресс-службе.

Ранее из-за теплой погоды в Московском регионе в национальном парке "Лосиный остров" снова зацвела жимолость, которая обычно цветет только раз в году – с конца апреля до середины мая. Почки повторно распустились из-за тепла и влаги. При этом специалисты указывали, что позднее цветение может навредить растению – заморозки погубят почки, что снизит урожайность в следующем году.

