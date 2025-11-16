Стангопея глазчатая расцвела в "Аптекарском огороде"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Стангопея глазчатая расцвела в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.

"Только что в Пальмовой оранжерее представили цветущую Стангопею глазчатую! Успейте запечатлеть уникальное явление – цветение орхидеи продлится около одних суток. В природе это чудо пахнет шоколадом и ванилью", – указал сад.

Стангопея глазчатая растет на деревьях во влажных лесах или на скалах Мексики, Гватемалы, Сальвадора, Гондураса, Никарагуа, Колумбии, Венесуэлы и юга Бразилии. Ее опыляют пчелы трибы Euglossini.

Ранее в "Аптекарском огороде" зацвела редкая орхидея Ангрекум. Москвичи и туристы могут увидеть цветок в Пальмовой оранжерее. Он отличается крупными белыми лепестками, достигающими в диаметре 9 сантиметров, и нежным ароматом.

До этого в субтропической оранжерее "Аптекарского огорода" впервые за долгое время заплодоносила фейхоа. Отмечалось, что последний раз растение плодоносило 20 лет назад и тогда тоже дало один плод.

