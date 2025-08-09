Кустарник леспедеца расцвел в "Аптекарском огороде"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Кустарник леспедеца расцвел в Ботаническом саду МГУ имени Ломоносова "Аптекарский огород". Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.

"В Дальневосточном саду – волшебство. Распустилась леспедеца: кустарник с поэтичным именем и характером художницы. Она не броская, но стоит раз увидеть – и все. Вы влюблены", – говорится в сообщении.

Как уточнил сад, кустарник имеет нежно-розовые соцветия. При этом он цветет не долго.

Между тем с 14 по 16 августа в "Аптекарском огороде" пройдет ежегодная выставка гладиолусов. Там представят различные сорта этих цветов. В том числе гости смогут увидеть эксклюзивные виды отечественной и зарубежной селекции, многим из которых специалисты еще не дали названия.

Кроме того, в саду состоится выставка громадного урожая. На мероприятии москвичи и туристы смогут познакомиться с достижениями российских огородников.

Например, свою гигантскую тыкву по имени Вульф представит Александр Чусов. По предварительным данным, ее вес составляет 834 килограмма. Сейчас Вульфа уже признали главным претендентом на победу в гонке за рекордный вес. В прошлом году все овощи обогнала тыква массой 817 килограммов.

