Ежегодная выставка гладиолусов пройдет в "Аптекарском огороде"

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдет ежегодная выставка гладиолусов с 14 по 16 августа, сообщила пресс-служба учреждения.

Уточняется, что на выставке от Московского клуба гладиолусоводов представят различные сорта этих цветов. В том числе гости смогут увидеть эксклюзивные виды отечественной и зарубежной селекции, многим из которых специалисты еще не дали названия.

Кроме того, в саду состоится выставка громадного урожая. На мероприятии москвичи и туристы смогут познакомиться с достижениями российских огородников.

Например, свою гигантскую тыкву по имени Вульф представит Александр Чусов. По предварительным данным, ее вес составляет 834 килограмма. Сейчас Вульфа уже признали главным претендентом на победу в гонке за рекордный вес. В прошлом году все овощи обогнала тыква массой 817 килограммов.

Однако точный вес своих трудов участники события смогут узнать только за день до открытия выставки, которое состоится 20 августа. Посетить мероприятие приглашают всех желающих.