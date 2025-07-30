Фестиваль "Сады и цветы" передаст растения ботаническим садам Донецка и Крыма

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фестиваль "Сады и цветы", который проходит в рамках проекта "Лето в Москве", передаст более 5 тысяч растений в Донецкий и Никитский ботанические сады. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На новом месте декоративные саженцы продолжат расти, пополнят биоразнообразие регионов и послужат для дальнейших научных исследований. Всего Москва подарит 479 деревьев, 3 315 кустарников, 380 лиан, 672 многолетника, 130 пальм и 7 папоротников.

Донецкий ботанический сад входит в список крупнейших в Европе. Он был основал в 1964 году. Его площадь составляет 203 гектара, а коллекция насчитывает более 8 тысяч видов растений. Специалисты сада активно работают над восстановлением и расширением флоры Донбасса.

Никитский ботанический сад в Крыму считается старейшим научным центром в России. Он основан в 1812 году. Здесь собраны крайне редкие растения со всего мира. Кроме того, сад знаменит достижениями в селекции и акклиматизации субтропических культур.

Растения начнут готовиться к переезду уже в сентябре. Пока жители и гости столицы могут насладиться видами привычных и экзотических растений. Всего в столице появилось около 70 площадок, для украшения которых высадили более 500 тысяч саженцев. Все территории доступны для свободного посещения.

