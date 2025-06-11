Флагманские площадки фестиваля "Сады и цветы" открылись в центре столицы

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

В Москве продолжается ландшафтный фестиваль "Сады и цветы", организованный в рамках проекта "Лето в Москве". Флагманские площадки цветочного фестиваля появились на площади Революции, Манежной площади и рядом с торговым центром "Охотный Ряд". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На Манежной площади расположились очень редкие теплолюбивые растения со всех континентов: экзотические юкки и гигантский бамбук, мушмула японская, олеандр, новозеландский лен, различные виды пальм и банан Энсета Маурели. Однако главными достопримечательностями площадки стали восьмиметровый водопад и пруд с карпами. Их расположили в уютном внутреннем дворе и окружили столиками уличного кафе.

Площадь Революции была обустроена под винтажный маркет, окруженный пятиметровыми липами и редкими для Москвы трехметровыми южными шелковицами. Также в центре установлен дланевидный клен с кроной диаметром около пяти метров.

Связующее пространство между Манежной площадью и площадью Революции было оформлено под французский сад, атмосферу которого создает кованый декор. Здесь установили топиарные фигуры из тиса необычных форм в сочетании с низкими блоками живой изгороди с розами. Вокруг сада расположены шпалеры из кленов, которые отгораживают посетителей площадки от городского шума.

Террасы торгового центра "Охотный Ряд" были преобразованы в сад, основой оформления стали лавандовые поля. Вдоль балюстрад торгового центра расположились плектрантусы и разноцветные петунии. Вечером сад преображается благодаря художественной подсветке фонтанов.

Всего в течение фестиваля "Сады и цветы" в Москве появится около 70 цветочных площадок. Для их оформления будет использовано свыше 500 тысяч растений. Все площадки фестиваля открыты для свободного посещения.

Помимо этих площадок, в столице есть десятки локаций, где проходят мероприятия проекта. Ранее в рамках фестиваля цветущими растениями, зеленью и декоративными композициями украсили Камергерский переулок.