В Москве открываются новые площадки фестиваля "Сады и цветы"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

В столице продолжают открываться новые площадки фестиваля "Сады и цветы", проходящего в рамках проекта "Лето в Москве", спустя более месяца после его старта. Об этом сообщает портал мэра и правительства города.

Например, одна из самых живописных площадок мероприятия, напоминающая экзотический сад, заработала на Тверской площади. Там горожане могут полюбоваться редкими для московского климата растениями, среди которых лигуструмы, лоропеталумы, османтусы, каллистемоны, лавры, падубы и фотинии в форме живых зонтов. Центр композиции представляет собой топиарные фигуры лебедей и аистов, выполненные из самшита.

Всего в саду растут тысяча кустов и более пяти тысяч цветущих и декоративных растений. Для отдыха и прогулок специалисты обустроили лаундж-зоны с лавочками и навесами из живой зелени.

"Москва с каждым годом приобретает черты города-курорта. Даже фотография цветущего дерева или клумбы способна подарить ощущение отдыха. Создать комфортную и красивую среду для горожан – одна из приоритетных задач фестиваля", – отметила куратор проекта фестиваля "Сады и цветы" Ирина Сухотина.

Вместе с тем на площади у павильона станции "Краснопресненская" разбит круглый сад. Его украшают клены, гортензии, кустовые розы, астильба, фотинии, очиток и другие растения в бордово-красной гамме. В центре установлена деревянная скамья, окруженная многолетними декоративными растениями. Пол выложен зеркальной мозаикой, которая создает эффект мерцающей воды.

В свою очередь, на пешеходной зоне вокруг Большого Москворецкого моста представлены цветочные ампельные растения. На фоне пышной зелени плектрантусов особенно выделяются яркие цветы петунии – малиновые, фиолетовые, белые и желтые. Они образуют красочный фон для одного из самых популярных туристических маршрутов города.

Еще один сад с зелеными холмами, покрытыми белыми гортензиями, злаками, травами и березами, откроется у ЦУМа 1 июня. Гости смогут оценить более девяти тысяч цветов и многолетних растений, а также около 90 деревьев, включая липы и яблони. Между холмами там проложат дорожки, которые можно использовать как для прогулок, так и в качестве подиума для модных показов.

"Белый цвет олицетворяет чистоту и покой, а формы растений и берез создают атмосферу уединения, вызывая у посетителей поток воспоминаний и эмоций", – подчеркнула ландшафтный куратор проекта Ольга Грибова.

Благодаря высадке крупных деревьев и общему озеленению у Большого театра и ЦУМа появились соловьи. Кроме того, в городских садах можно встретить шмелей и бабочек, а в Камергерском переулке – птиц, живущих в оливах и соснах.

Ранее стало известно, что новое оформление в рамках фестиваля "Сады и цветы" получили еще несколько площадок. В частности, в Террасном саду у Большого театра уже растут розы 25 сортов, кизильник, гортензии, котовники и полигалы. Здесь же появятся яблони пяти сортов, вишни, клены, грабы и лагерстремии.

Также зелеными насаждениями украсили территорию у монумента философу Карлу Марксу. Там жители и гости Москвы смогут увидеть вязы сорта "Пендула", которые отличаются от других зонтикообразными кронами.

