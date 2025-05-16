Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Три площадки Москвы получат новое оформление в рамках фестиваля "Сады и цветы". В частности, новое ландшафтное оформление появится у зоны возле Большого театра, памятников Карлу Марксу и Клименту Тимирязеву, передает портал мэра и правительства Москвы.

Террасный сад с многоуровневой композицией, разновысотными деревьями и кустарниками специалисты создадут у Большого театра на Театральной площади. Для оформления зоны высадят яблони пяти сортов, вишни, клены, грабы, достигающие высоты до 7 метров, а также лагерстремии. Кроме того, в саду уже растут розы 25 сортов, кизильник, гортензии, котовники и полигалы.

В мае распускаются сирень и гортензии, а затем – яблони. В летний период городской пейзаж дополнят лагерстремии и розы. Таким образом, возле театра появится цветущий сад, который украшал Театральную площадь во второй половине прошлого века.

Территорию вокруг монумента социологу и философу Карлу Марксу, который был установлен в 1961 году, также украсили зелеными насаждениями. Там высадят вязы сорта "Пендула", которые отличаются от других зонтикообразными кронами.

В центре композиции разместят скамью, оформленную живой изгородью из кизильника с кустовыми розами. Небольшой водопад возле памятника дополнит строгую геометрию сада.

Тем временем рядом с памятником биологу и естествоиспытателю Клименту Тимирязеву специалисты обустроят "Зеленую комнату", которая покажет жителям столицы и туристам наследие ученого.

Стены пространства создадут из лип с четкими структурными кронами, а под ними высадят шалфей, лаванда и злаковые растения. Декоративные элементы зоны выполнены в светло-оливковых тонах.

Локации фестиваля будут открывать постепенно до конца июня. Манежная площадь традиционно окажется главной площадкой. В июне она станет ландшафтным парком с тропическими и южными растениями. Здесь можно будет отдохнуть в лаундж-зоне, прогуляться по галерее с торговыми павильонами.