Редкие краснокнижные орхидеи расцвели в "Аптекарском огороде" в Москве

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвели под открытым небом редкие краснокнижные орхидеи. Об этом сообщили в телеграм-канале сада.

"Это единственное место в Москве, где можно увидеть их без стекла и оранжерей – просто вдыхайте аромат, любуйтесь и чувствуйте себя героем сказки!" – говорится в сообщении.

Эти растения можно увидеть ежедневно с 10:00 до 21:00 в Садике орхидей или на экспозиции "Растения Средней полосы". 19 мая сад будет закрыт.

"Наши кураторы ездили за ними в настоящие экспедиции – через леса, поля и, возможно, пару приключений с местными ежиками", – отметили в пресс-службе.

Как рассказали в "Аптекарском огороде", орхидеи – башмачки – защищены от животных едким соком, но для человека они безопасны. Посетителей попросили не рвать их, а просто любоваться. Специалисты уточнили, что орхидеи будут цвести до лета.

Ранее сообщалось, что в субтропической оранжерее "Аптекарского огорода" расцвела фейхоа селлова. Растение можно найти в экспозиции "Флора Южной Америки". Плоды фейхоа – "чемпионы" по содержанию органического йода. Кроме того, цветы растения тоже съедобные.