Фейхоа селлова расцвела в оранжерее "Аптекарского огорода"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

В субтропической оранжерее "Аптекарского огорода" расцвета фейхоа селлова. Об этом сообщает пресс-служба ботсада МГУ.

"В самом сердце субтропиков, там, где воздух напоен ароматами дальних стран, распустилась фейхоа селлова – скромная, но невероятная красавица из Южной Америки", – говорится в сообщении.

Растение можно найти в экспозиции "Флора Южной Америки", его название происходит от имен исследователей Жоана да Силва Фейхо и Фридриха Селлова.

Как отметили в пресс-службе сада, плоды фейхоа "чемпионы" по содержанию органического йода. Кроме того, цветы растения тоже съедобные.

Ранее в "Аптекарском огороде" стартовал сезон регулярного цветения виктории амазонской – самой крупной кувшинки в мире. Растение будет цвести в течение всего светлого и теплого сезона. Посмотреть на кувшинку можно только в составе экскурсии.

До этого в саду появилась яблоня Победы. Дерево высадили в память о героях Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие руководители МГУ, ветераны, дипломаты и общественные деятели.