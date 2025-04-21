21 апреля, 16:15Город
Сакура расцвела в "Аптекарском огороде" в Москве
Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.
Зрители прислали кадры, на которых сакура цветет в "Аптекарском огороде" в Москве.
Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.