Метеоролог Позднякова: открывать купальный сезон в Москве пока рано

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Несмотря на высокую температуру воздуха в Москве, открывать купальный сезон пока рано. Об этом сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА Новости.

По словам синоптика, в водохранилищах и реках вода еще холодная. Например, в водоемах Истры ее температура составляет всего 8–9 градусов. Позднякова добавила, что купальный сезон сейчас открывают экстремалы, привыкшие к такой воде.

Как отметила метеоролог, 21 и 22 апреля температура воздуха в столице будет довольно высокой, однако позже она значительно понизится, до 8–9 градусов. После этого, по ее мнению, "уже ни у кого не возникнет желания окунуться".

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в конце недели в Москве может пройти снег. Синоптик отметил, что в субботу, 26 апреля, температурные показатели не превысят 5–10 градусов, вечером похолодает до 0 градусов. Кроме того, в воскресенье, 27 апреля, возможны заморозки до минус 1 градуса.