Желтый уровень опасности объявлен в Московском регионе 22 апреля из-за грозы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье в связи с ожидаемыми во вторник, 22 апреля, грозами. Об этом сказано на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение будет действовать в период с 12:00 до 21:00 22 апреля.

Ухудшение погодных условий в столичном регионе ожидается с 22 апреля. Тогда синоптики прогнозируют кратковременные ливни. Однако температурный фон в этот день будет летним, отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В среду, 23 апреля, в Москве ожидается очередной рекорд 25-градусной жары, однако на следующий день возможны ливни. 25-го числа столбик термометра опустится до плюс 16 градусов.

В субботу, 26 апреля прогнозируется похолодание и аномальные ливни в Москве. Также возможен мокрый снег. На следующий день Тишковец не исключил заморозки до минус 1 градуса.

